أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. صيف لاهب ينتظر العراق وطهران تقلل كميات الغاز

2023/05/25 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع صيف "لاهب" يتنظر العراقيين،

تجددت أزمة الكهرباء في العراق بعد

تراجع إمدادات الغاز الإيراني وتوقف

عدد من المحطات عن العمل، في وقت يؤكد

فيه مختصون ان العقوبات الامريكية

تعرقل ارسال مستحقات إيران

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