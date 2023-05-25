الأولمبي العراقي إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو في تصفيات كأس آسيا

2023/05/25 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت صباح اليوم في العاصمة الماليزية

كوالالمبور قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة

القدم تحت 23 سنة، حيث تواجد منتخب

العراق الأولمبي في المجموعة السادسة

إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.

‏وستقام تصفيات ال

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