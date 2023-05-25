رئيس الجمهورية: نسعى لإقرار الموازنة قريبا

2023/05/25 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، السعي الى إقرار الموازنة الاتحادية قريباً، فيما أشار الى أهمية تواجد الشركات التشيكية والاستثمار في العديد من المشاريع بالبلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الرئيس رشيد استقبل اليوم، في قصر بغداد، وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي والوفد المرافق له وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف البيان أن "الرئيس تطرق إلى الوضع في العراق والاستقرار الأمني الذي تشهده بغداد وبقية المدن الأخرى".

وأشار الرئيس رشيد أن "الحكومة لديها برنامج طموح يتضمن تدعيم الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

واوضح أن "جهودا تبذل حاليا لإقرار الموازنة قريبا وهذا سيشجع الفرص الاستثمارية في البلاد"، معربا عن "أمله بتواجد الشركات التشيكية والاستثمار في العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وتعاونها مع الشركات العراقية في هذا الشأن".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الحكومة العراقية جادة في الانفتاح في مجال الاستثمار وتسهيل إجراءات دخول الشركات العالمية للبلاد وتشجيعها على الاستثمار في ضوء الاستقرار الأمني في المحافظات والمدن العراقية"، مشيرا إلى أن "العراق لديه علاقات جيدة ومنفتح على دول العالم والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة".

من جانبه، أعرب الوزير يان ليبافسكي عن سعادته لزيارة العراق ولقائه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن "بلاده ترحب بالتطورات التي يشهدها العراق، ومبديا استعداد الشركات التشيكية للاستثمار في العراق"، وفقا للبيان.

وتابع البيان "كما جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية والصناعية وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين".

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