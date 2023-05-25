الاستخبارات تطيح بافراد الحركات الدينية

2023/05/25 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على افراد الحركات الدينية المنحرفة في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على متهم ينتمي الى الحركات الدينية المنحرفة وضبط بحوزته منشورات تروج للحركة اعلاه في محافظة ميسان".

واضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة".

واشارت الى أن "وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي".

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