كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تكملان أول مرحلة لأكبر مناورات مشتركة

2023/05/25 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نوز/ أفادت وكالة “نوفوستي” بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكملتا اليوم الخميس أول عملية إطلاق نار من بين خمس عمليات في إطار أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية.خلال التدريبات التي جرت في ساحة التدريب العسكري سونغ جين الواقعة على بعد 30 كيلومترا من خط الترسيم العسكري الفاصل بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، مارست […]

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