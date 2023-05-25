فيديو يُظهر دخانًا يتصاعد من وزارة الدفاع الروسية.. وموسكو تنفي وجود حريق

2023/05/25 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت روسيا تقارير عن نشوب حريق في مبنى وزارة دفاعها في موسكو، وفقا لوسائل إعلام رسمية، بعد أن قالت خدمات الطوارئ إن حريقا اندلع في إحدى الشرف.وفي تقرير كلير سيباستيان CNN التفاصيل عن الحادثة.

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