"إردوغان ليس خيارنا".. حزبان كرديان يدعمان كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة

2023/05/25 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزبا "الشعوب الديمقراطي" و"اليسار الأخضر" الكرديان أنهما سيدعمان مرشح تحالف المعارضة الرئاسي، كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 28 من شهر مايو.

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