هيبس هيلث تقتحم السوق الإماراتي بالتعاون مع برايم هيلث كير في دبي

2023/05/25 | 14:45 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – تُعدّ شركة هيبس هيلث (www.heaps.ai) شركةً متخصّصة في قطاع التكنولوجيا الصحية، حيث تساعد المستشفيات على تنفيذ حلول إدارة الرعاية القائمة على الذكاء الاصطناعي، فقد قامت بتوسيع نطاق عملها في سوق الإمارات العربية المتحدة بعد التعاون المثمر مع مجموعة برايم هيلث كير وبرايم هوسبيتال في دبي.وبالحديث عن هذا التعاون، قال السيد شاتروجيت كومار […]

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