2023/05/25 | 15:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها وكالة المسلة، توثق الازدحامات وتدافع...

ظهرت المقالة الازدحامات والتدافع تذل المواطن اثناء المراجعات في دوائر الدولة أولاً على المسلة.

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