2023/05/25 | 15:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: زكي الساعدي الاحتراق الوظيفي (Burnout): مصطلح يعبّر عن حالة نفسية...

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