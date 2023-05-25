2023/05/25 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، الخميس، عن وجود تعاون عراقي- سعودي في مجال تبادل الخبرات والدفع الألكتروني.

وقال نائب المحافظ عمار حمد خلف، إنه "خلال اجتماع الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي-السعودي كان التعاون واضحاً بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي السعودي في العديد من المجالات لتقديم خدمات مصرفية للتجار والمستفيدين".

وأضاف خلف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "أحد المصارف العراقية فتح فرعاً له في المملكة العربية السعودية وهناك مصرف آخر بصدد فتح فرع له بالمملكة".

وتابع، أن "هناك تعاوناً في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الخبرات في مجال التقنيات المالية والدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات المصرفية بين البنكين المركزيين العراقي والسعودي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: تعاون عراقي- سعودي في مجال تبادل الخبرات والدفع الالكتروني ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: تعاون عراقي- سعودي في مجال تبادل الخبرات والدفع الالكتروني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).