2023/05/25 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، الخميس، أن الدورة السادسة للمجلس التنسيقي العراقي - السعودي ستُعقَد في بغداد.

وقال القصبي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "انعقاد المجلس السعودي العراقي في دورته الخامسة بمدينة جدة، يأتي تحقيقاً لتوجيهات ولي العهد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهذا اللقاء تجتمع فيه فرق العمل وتناقش فيه جميع الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والفرص والتحديات".

وأضاف: "يصاحب هذه الدورة لقاء رجال الأعمال السعوديين والعراقيين، إذ يشارك فيها ما يقرب من 200 رجل أعمال عراقي وسعودي"، مشيراً إلى أن "هذه الاجتماعات تعزز العلاقات وتقرب وتوضح الفرص وتسوق لجميع الفرص الاستثمارية".

ولفت إلى، أن "الدورة السادسة ستكون في بغداد، وهناك فرص كثيرة تم التباحث فيها وهي الربط الكهربائي ونظام لوجستكس والاستثمارات بصفة عامة"، منبهاً بأن "حجم التجارة بين العراق والسعودية وصل في عام 2022 إلى مليار و500 مليون دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: حجم التجارة مع العراق وصل إلى 1.5 مليار دولار في 2022 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: حجم التجارة مع العراق وصل إلى 1.5 مليار دولار في 2022 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).