2023/05/25 | 15:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: التمويل المالي للجهد الخدمي ضمن موازنة عام 2023 سيشكل نقلة نوعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/25 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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