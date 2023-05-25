2023/05/25 | 15:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتجات العراقية المحلية - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: z8ARe8dCg24
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنتجات العراقية المحلية - 52 دقيقة م٥ - حلقة ٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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