2023/05/25 | 15:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0F5lg6nNLzE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - صمّون وزعتر م٥ - حلقة ٥) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - صمّون وزعتر م٥ - حلقة ٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).