مغامر يرفع سقف التحدي في مصر بجعل أسد يقفز من فوقه في مشهد يثير الإعجاب

2023/05/25 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتاب العديد من الأشخاص مشاعر الخوف والرهبة بمجرد مشاهدة حيوان الأسد من بعيد، فما بالك إذا كنت تقف معه داخل القفص، ويقفز من فوقك؟ وهذا ما فعله بالضبط المغامر اللبناني، طوني، والملقب بـ"المايسترو"، مع أحد أكثر الحيوانات التي يُحبّها.

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