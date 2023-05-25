2023/05/25 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الخميس ، المباشرة الفعلية بتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS في مقر الوزارة وتشكيلاتها وذلك بعد توقيع اتفاقية مع شركة بوابة العرب المرخصة من قبل البنك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS في مقر وزارة النقل المركز الخبري الوطني.

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