وزيرة الاتصالات ونظيرها بحكومة الإقليم يبحثان التعاون المشترك

2023/05/25 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، مع نظيرها في حكومة الإقليم انو جوهر التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكر بيان للاتصالات وتلقته (بغداد اليوم) أن "الياسري استقبلت اليوم الخميس، وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كردستان انو جوهر".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات الاتحادية ووزارة النقل والاتصالات في الاقليم بما يصب في خدمة وتطوير قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والبريد ".

وتابع أن "الجانبين شددا على اهمية تظافر الجهود بين المركز والاقليم وفتح افاق للتعاون وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في جميع المحافظات".

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