قريباً.. تمثال لنازك الملائكة في بغداد

2023/05/25 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن تكليف أحد النحاتين لتصميم تمثال للشاعرة نازك الملائكة في بغداد.

وقال السوداني، بكلمة له في الاحتفال الخاص بمئوية الشاعرة نازك الملائكة الذي عقد في بغداد “اصبحت نازك الملائكة عنواناً للتغيير الأدبي الذي يحمل مشروعاً ثقافياً بعمق التحولات الاجتماعية التي عاصرتها، وبمستوى حاجة الثقافة العراقية والعربية إلى التغيير”.

وأضاف، أن “نازك الملائكة تمكنت برغم الصعوبات والمُحددات والقوالبِ الأدبيةِ الجامدة، من إنتاج صور شعرية نحو انطلاقة فكرية حديثة”.

وتابع: “وجّهنا قبل أكثر من شهرين كلَّ مدارس العراق بأن تكون كلمة يوم الخميس صباحاً موحدةً عن نازك الملائكة، ودور المرأة في بناء المجتمع، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ولادتها”.

ولفت السوداني، إلى “تكليف أحد النحاتين العراقيين بعمل تمثال كبير للشاعرة سيُنصب في إحدى ساحات بغداد، كما وجهنا دائرة البريد بإصدار طابع بريدي عليه صورة نازك الملائكة وذكرى مئويتها”.

وشدد بالقول: “لن يكفّ العراق عن ولادة المبدعين والأدباء، وهم ثروتنا التي لا تنضبُ بإبداعهم”.

وأكمل: “تتوافق ذكرى ولادة نازك الملائكة مع حلول الذكرى المئوية لتأسيسِ كلية التربية/ ابن رشد، التي تخرجت فيها نازك الملائكة، ورفدت العراق بخيرة العقول التي أسست مجداً أكاديمياً، سواءٌ بمسماها القديم (دار المعلمين العالية) أو حين صارت تحمل اسم كلية التربية/ ابن رشد”.

وأكد السوداني، “دعم واهتمام الحكومة المستمر للشأن الثقافي، من خلال المتابعة المستمرة لشؤون الأدباء والفنانين والكُتَّاب، واللقاءات بهم عن قرب”، مردفا: “قريباً ستنطلق مبادرتُنا لدعم السينما والدراما والمسرح وطباعة الكتب، وأدب الطفل، والموسيقى والنشاطات الأدبية والفنية”.

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