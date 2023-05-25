جنايات نينوى تحكم بالسجن سبع سنوات بحق مبتز ومساوم للنساء

2023/05/25 | 15:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اصدرت محكمة جنايات نينوى ،اليوم الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات على مدان قام بابتزاز ومساومة وتهديد إحدى النساء.وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته ايزيدي 24 ، إن “محكمة الجنايات في نينوى أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق مدان بالابتزاز الإلكتروني على ضوء ادلة قانونية معتبرة والمتمثلة باقوال …

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