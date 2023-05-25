الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا للمركزي الروسي بأكثر من 200 مليار يورو

2023/05/25 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح ممثل المفوضية الأوروبية كريستيان ويغان، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جمدت أكثر من 200 مليار يورو من أصول بنك روسيا (البنك المركزي الروسي).وقال المسؤول الأوروبي، إن “دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن تجميد أكثر من 200 مليار يورو من الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي”.وأوصى ممثل المفوضية الأوروبية بالاتصال بالدول الأعضاء […]

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