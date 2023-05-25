الجزائر.. فيضانات وقطع للطرقات والكهرباء بعد أمطار غزيرة

2023/05/25 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف بعض مناطق الجزائر أمطارا غزيرة تسببت في غلق العديد من الطرقات، وانقطاع للتيار الكهربائي، بينما حاصرت المياه مواطنين ولا سيما غربي العاصمة.

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