وزير النفط يعلن الاتفاق على مساهمة

2023/05/25 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، الاتفاق مع السعودية على قيام شركة "أرامكو" بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار.

وقال عبد الغني خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول الى طاقة انتاجية تصل الى (400 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

واشار وزير النفط الى "الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد أحد اهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة".

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