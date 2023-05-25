تربية الأنبار تنفي حدوث أي تسريب لأسئلة السادس الابتدائي في المحافظة

2023/05/25 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفت مديرية تربية محافظة الانبار، اليوم الخميس، حدوث أي تسريب لأسئلة السادس الابتدائي في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "تربية الانبار تنفي علاقة الأمر الاداري الخاص بأحد كوادرها التربوية والذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب الاسئلة الامتحانية"، مبينا أنه "إجراء قانوني يخص عمل المديرية كما هو معمول به في جميع المؤسسات الحكومية".

وأضاف البيان "لذا نسترعي انتباه الجميع بعدم تصديق هذه الاخبار التي تحاول اضعاف معنويات تلاميذنا اتجاه اداء الامتحانات الوزارية وارباك المشهد التربوي وان العملية الامتحانية تجري بانسيابية عالية ودون اي معوقات تذكر".

ودعت المديرية بحسب البيان "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار التي تخص الشأن التربوي واعتماد الاخبار الصادرة عبر صفحتها الرسمية حفاظاً على مستقبل التلاميذ".

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