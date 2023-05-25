العراق يستخدم الطائرات المسيرة في حماية حقول الحنطة

2023/05/25 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، استخدام الطائرات المسيرة في حماية حقول الحنطة لاول مرة على مستوى البلاد.

وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي لـ( بغداد اليوم)، إن "اكثر من 100 الف دونم من حقول الحنطة تقع ضمن مناطق نائية تحيط بها جغرافية معقدة جدا في 6 قواطع شمال وشمال شرق ديالى"، مؤكداً أن "حماية الحقول اثناء عمليات الحصاد مهمة ليست بالسهلة تستدعي تغيرات في آليات الرصد عن بعد".

واضاف، أن "الحشد الشعبي اعتمد على الطائرات المسيرة لاول مرة في عمليات حماية حقول الحنطة اثناء موسم الحصاد من اجل تمشيط مناطق واسعة تحسبا لأي طارئ"، لافتا الى أن "عملية الرصد تجري يوميا وفق خارطة معدة مسبقا".

واشار القيادي الى أن "اعتماد المسيرات في حماية حقول الحنطة اثبتت نجاحها في تغطية مناطق واسعة لمنع اي محاولات ترمي لاستهدافها"، مؤكداً أنه "لم تسجل اي حالة ارهابية في استهداف حقول الاهالي ضمن محاور انتشار الحشد الشعبي".

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