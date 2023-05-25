2023/05/25 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: njvURuH7rVE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب انخفاض المناسيب.. جزرات بدأت بالتوسع وسط نهر دجلة مصطفى لطيف - مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب انخفاض المناسيب.. جزرات بدأت بالتوسع وسط نهر دجلة مصطفى لطيف - مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).