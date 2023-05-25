2023/05/25 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، الخميس، الاتفاق مع السعودية على قيام شركة ارامكو بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار .

وقال عبد الغني على هامش مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي إن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول الى طاقة انتاجية تصل الى (400 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

ولفت الى "الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد احد اهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البداية من حقل عكاز الغازي.. "ارامكو " السعودية تدخل مجال الطاقة في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البداية من حقل عكاز الغازي.. "ارامكو " السعودية تدخل مجال الطاقة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).