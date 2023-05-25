بورصة العراق تنهي تعاملاات الاسبوع منخفظة 1.27%

2023/05/25 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أظهرت المؤشرات الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، انخفاض في مؤشر التداول بنسبة 1.27%.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (652.55) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (644.38) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.27%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (2700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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