النقل تعلن البدء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS في مقر الوزارة

2023/05/25 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة النقل، الخميس، المباشرة الفعلية بتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS في مقر الوزارة وتشكيلاتها وذلك بعد توقيع اتفاقية مع شركة بوابة العرب المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي . وقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية احمد خلف بنيان في بيان إن "تطبيق هذا النظام يأتي لتحقيق معايير الجودة في تطبيق احدث الانظمة الالكترونية وفق الدراسة والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة للتحول الى عملية الدفع الالكتروني ومواكبة التطور في هذا المجال".وأضاف، ان "بنود هذه الاتفاقية تم اعدادها من قبل البنك المركزي بشكل موحد لجميع مؤسسات الدولة وان الوزارة تحرص على تنفيذها ضمن السقف الزمني المحدد من قبل مجلس الوزراء ".

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