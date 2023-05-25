إيران تكشف النقاب عن صاروخ بالستي يبلغ ألفي كيلومتر

2023/05/25 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (أ ف ب) – كشفت وزارة الدفاع الإيرانية الخميس النقاب عن صاروخ بالستي من طراز “خيبر” يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويمكن لرأسه الحربي أن يزن أكثر من طن.والصاروخ الجديد هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر الذي يعد أبعد مدى في ترسانة الصواريخ البالستية الإيرانية، وتم كشف النقاب عنه في مراسم بثها التلفزيون الرسمي […]

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