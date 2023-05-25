حافلات متنقلة لتعليم أطفال دمّر الزلزال مدارسهم في سوريا

2023/05/25 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنديرس (سوريا) (أ ف ب) – في شمال غرب سوريا، تشقّ حافلات ملوّنة تحولت الى قاعات تدريس متنقلة طريقها بين مخيمات للنازحين، موفرة لأطفال دمّر الزلزال مدارسهم قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حصصاً تعليمية ودعماً نفسياً.وتقول جواهر هلال (10 سنوات) وهي طالبة في الصف الخامس الابتدائي “كنا نسكن في جنديرس وحدث الزلزال.انهار المبنى […]

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