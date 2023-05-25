الروائي شاكر نوري يعيد كتابة التاريخ في “طاعون بغداد” (حوار)

2023/05/25 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ضحى عبد الرؤوف يسعى الكاتب والروائي العراقي شاكر نوري إلى التعبير عن الهوية العراقية عبر الموضوعات الاجتماعية والإنسانية في رواياته من خلال مواقف الشخصيات الروائية.و روايات نوري الذي يعبر من خلالها عن دواخله، ويقول عنها :”إذا عجزت الرواية عمّا أردت قوله يعني الفشل في هذا الفضاء الغني”.ويرى نوري انه يمكن أن […]

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