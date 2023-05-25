كليتشدار أوغلو يرفع شكوى على إردوغان بعد الفيديو المزيف

2023/05/25 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع كمال كيليتشدار أوغلو، الذي سينافس رجب طيب إردوغان، الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، شكوى ضد الرئيس التركي، بعد بث مقطع فيديو يربطه بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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