تسجيل جبل عكمة بالسعودية في سجل

2023/05/25 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية، والثقافة، والعلوم، تسجيل جبل عكمة في سجل "ذاكرة العالم" التّابع لمنظمة اليونسكو، وفقًا لما ذكره بيان في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.

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