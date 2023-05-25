التجارة تعلن اطلاق تجهيز الحصة الرابعة لمادة الطحين

2023/05/25 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التجارة اثير الغريري، الخميس، عن اطلاق تجهيز الحصة الرابعة من مادة الطحين لهذا العام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر ايار .وذكر بيان للوزارة ،ان الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة .

واكد البيان “ان اعماما اصدرته الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية، مشيرا ان التنسيق جاري بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة الى المطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الرابعة من الطحين الذي يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.

ودعا البيان “وكلاء الطحين الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز.مشددا ” على الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء، فضلا عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين لمتابعة نوعية الطحين المجهز وملاحظة ختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام حصصهم لتلافي حدوث حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية .

كما دعا البيان في الوقت ذاته جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية لإستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات ، او من خلال الموقع الرسمي للوزارة او الشركة ( الفيس بوك ) والخطوط الساخنة المعلنة لوزارة التجارة وشركة تصنيع الحبوب او الدخول لرابط خدمة راقبني ، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين .

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