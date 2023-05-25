استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في كردستان مع الإغلاق

2023/05/25 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 145900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 146300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار.

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