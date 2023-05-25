2023/05/25 | 16:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلن وزير النفط حيان عبد الغني، عن الاتفاق على مساهمة...

ظهرت المقالة العراق يعقد اتفاقاً مع ارامكو السعودية لتطوير حقل عكاز الغازي أولاً على المسلة.

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