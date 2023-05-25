وزير البيئة: الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الخطط لمواجهة التغيرات المناخية

2023/05/25 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير البيئة، نزار ئاميدي خلال كلمته في مؤتمر نيفيسكي في سان بطرسبيرغ، اليوم الخميس، ان الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع لمواجهة التغيرات المناخية والعمل على ادماج وثيقة المساهمات الوطنية الخاصة بتغير المناخ ضمن خطط التنمية الوطنية لعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٨ واعمام العمل المناخي على جميع القطاعات كأولوية مهمة .

وذكر بيان للوزارة ان“هذا ما جاء في كلمة وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي خلال مشاركته في مؤتمر فينسكي الدولي العاشر للبيئة والتغير المناخي في سان بطرسبورغ عاصمة روسيا الاتحادية”.

واكد وزير البيئة نزار ئاميدي على “اهتمام الحكومة العراقية ووزارة البيئة على اهمية تفعيل التعاون الجاد ما بين الوزارة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي للعمل التشاركي والدعم المتبادل لوضع الخطط والبرامج و الستراتيجيات لضمان التنفيذ الأمثل للسياسات والمشاريع”.

والجدير بالذكر ان وفد جمهورية العراق الذي ترأسه وزير البيئة تضمن وفدا نيابيا رفيع المستوى تمثل بمشاركة رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد الشنكالي وعدد من اعضاء اللجنة اضافة الى الوكيل الفني لوزارة البيئة.



د جاسم الفلاحي وهو ما يجسد حرص الوزارة على العمل التشاركي وتظافر الجهود الوطنية لتطبيق الرؤى والأفكار المشتركة لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.

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