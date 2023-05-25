استقبال مهيب للسيد عمار الحكيم بحضور محافظ كركوك في مضيف الشيخ اكرم زنكنة | فيديو

2023/05/25 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محافظة كركوك تجمعا واسعا ضم وجهاء وشيوخا الى جانب نخب واكاديميين من جميع مكونات المحافظة وذلك في مضيف الشيخ أكرم زنكنة وبمشاركة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ومحافظ كركوك راكان الجبوري..وشدد الحضور على ضرورة الحفاظ على التعايش والتآخي بين مكونات كركوك والتي تُعتبر عراقا مصغرا تَجمع مختلف المكونات والطوائف..



كما اكدوا أيضا على وحدة الصف ودعم الامن والاستقرار والنهضة العمرانية التي تشهدها محافظة كركوك

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