حوله إلى جمر مشتعل.. شاهد نيرانًا هائلة تلتهم مبنى متعدد الطوابق بأستراليا

2023/05/25 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم احتواء حريق هائل اندلع في مبنى من سبع طوابق من قبل فريق مكافحة حرائق في مدينة سيدني بأستراليا، حيث عمل أكثر من 100 رجل إنقاذ في إخماد ذلك الحريق.

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