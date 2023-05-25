الاسدي يبحث مع المطيري استضافة العراق الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي

2023/05/25 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يلتقي المدير العام لمنظمة العمل العربية ويبحث معه استضافة العراق الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري يوم الخميس الموافق 25-5-2023، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.وجرت خلال اللقاء مناقشة استضافة العراق […]

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