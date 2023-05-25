وزير أوروبي: ممثلو عشرين شركة تشيكية يزورون العراق حاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي

2023/05/25 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مع وفدا تشيكيا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والطاقة والصحّة والنقل الجوي، والبعثات الدراسية، ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وجمهورية التشيك.

وقال السوداني في بيان على هامش استقباله وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي إن "العراق قد تجاوز الصعوبات الأمنية، وأنّ الأبواب مفتوحة أمام الشراكات المثمرة مع جميع الأصدقاء"، مؤكداً أنّ "الفرصة متاحة للشركات التشيكية للمساهمة في الخطط الحكومية الخاصّة بإعمار البنى التحتية وتحديث الخدمات".

ولفت الى أنّ "الحكومة تسعى إلى صياغة رؤية جديدة بين العراق والتحالف الدولي، على أساس الحاجة الفعلية والرؤى المستقبلية للتحديات".

من جانبه أكّد الوزير التشيكي "ترحيب حكومة بلاده بالخطوات الاقتصادية العراقية، التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة"، مُثنياً على "التوجّه الإيجابي المستقبلي الذي قدّمته الحكومة العراقية".

وبيّن أنّ "وفداً من رجال الأعمال وممثلين عن عشرين شركة تشيكية، يزور العراق حالياً للبحث في فرص التعاون الاقتصادي المشترك".

وقدّم ليبافسكي "دعوةً رسميةً من رئيس جمهورية التشيك إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة التشيك، من أجل توثيق العلاقات الثنائية وتدعيمها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".

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