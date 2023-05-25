ايران: لا نعترف بحكومة

2023/05/25 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير

عبد اللهيان، اليوم الخميس، بأن بلاده

لا تعترف بحكومة أفغانستان التي شكلتها

حركة طالبان وتدعو إلى تشكيل حكومة

شاملة في هذا البلد.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن عبد اللهي

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