وزير النفط يعلن الاتفاق على مساهمة

2023/05/25 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة،

وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم

الخميس، عن إبرام اتفاق مع شركة "ارامكو"

السعودية على استثمار وتطوير حقل عكاز

الغازي بمحافظة الانبار.

وقال عبد الغني خلال مشاركته

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