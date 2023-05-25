2023/05/25 | 17:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التسول يتحول الى مهنة تعتاش على قوت المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d2Cr8STrq8s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التسول يتحول الى مهنة تعتاش على قوت المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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