السامرائي: طريق التنمية سيحول العراق من

2023/05/25 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، ان مشروع "طريق التنمية" سينقل العراق من مرحلة "المغنم" الذي تتقاسمه الدول الى مرحلة صاحب القرار والشريك في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية.

واكد السامرائي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، دعمه بـ"قوة لكل مشروع اقتصادي يسهم في نهضة البلاد".

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي"، الذي يربط البصرة على مياه الخليج العربي بالأراضي التركية، والذي اتفقت عليه بغداد وأنقرة ضمن مشروع تعاون تجاري واقتصادي ضخم بين البلدين.

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