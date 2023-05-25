مدرب الأولمبي: مجموعتنا الآسيوية متوازنة ونخشى الانسحابات

2023/05/25 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف المدير الفني للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، اليوم الخميس، مجموعة فريقه بتصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالجيدة قياساً على المنتخبات المتواجدة بها.

ونقل اتحاد الكرة عن شنيشل قوله، ان :"المجموعةُ (السادسة) التي أفرزتها قرعة التصفيات الآسيوية على وفق رؤية فنية أجدها جيدة بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، لا سيما أنها تضم إلى جانب البلد المضيف الكويت كلاً من تيمور الشرقية وماكاو".

وأضاف: "نحترم منتخبات مجموعتنا، خصوصاً أن هناك تطوراً واضحاً في منتخبات دول شرق آسيا، لذا سنعد العدة لكل ما يرتبط بالمنتخبات المتباريّة تفادياً لأي مفاجأة".

وحذر شنيشل من عملية انسحاب بعض المنتخبات في مختلف المجموعات، ومن بينها مجموعة فريقه، عطفاً على تجارب سابقة مع البعض، الأمرُ الذي يضرُ بشكل كبير بالجانب التنافسي للمشاركين.

وأوضح: "شخصياً كنت أمني النفس بأن يكون إلى جانب الكويت منتخبا آخر يدخل المجموعةَ من أجل المنافسة على التأهل لعدة اعتبارات، في مقدمتها عدم التفكير بالانسحاب وخلق إرباك في الحسابات، بالإضافة إلى العائد الفني".

واختتم شنيشل تصريحاته قائلاً: "مع اقتراب موعد انطلاق بطولة غرب آسيا سيعلن الجهازُ الفنيّ القائمةَ النهائية الخاصة بالبُطولة لمنح اللاعبين فرصةً أكبر مع أنديتهم لإثبات الذات، والحُصول على قناعتنا للتواجد في البطولةِ، لا سيما أن الفرق المنافسة تتابعُ أدق التفاصيل الخاصّة باللاعبين محلياً وخارجياً".

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