2023/05/25 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (أ ف ب) – دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان يومه الثالث الخميس، فيما تبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاكه دون تعليق من الوسطاء الأميركيين والسعوديين.وأعلن الوسطاء الأميركيون والسعوديون التوصل بعد أسبوعين من المفاوضات، الى هدنة بدأ تطبيقها ليل الاثنين تعهّد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف اطلاق النار في السودان يواجه الخروقات.. وسط صمت الوسطاء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف اطلاق النار في السودان يواجه الخروقات.. وسط صمت الوسطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).