محنة جديدة للسودانيين بعد فرارهم من بلدهم

2023/05/25 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسوان (مصر) (أ ف ب) – خاض العديد من السودانيين رحلة شقاء مضنية هربا من النزاع في بلدهم الى مصر المجاورة، حيث وجدوا تحديات روتينية وبيروقراطية، لكن أيضا أشخاصا يهتمون بهم ويوفرون لهم المأوى والغذاء.على الحدود وتحت أشعة شمس حارقة، تنتظر مئات العائلات الوافدة من الخرطوم السماح لها بالعبور الى مصر التي تعفي النساء […]

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