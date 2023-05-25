2023/05/25 | 17:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، وجود خلافات...

ظهرت المقالة تصريحات برلمانية تكشف عن خلافات في مواد الموازنة تتعلق بالإقليم أولاً على المسلة.

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